В Харькове одним росчерком пера беглый президент Виктор Янукович 21 апреля 2010 года предал Украину. Он подписал соглашение с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым о продлении срока базирования российского флота в Крыму на 25 лет.

"Украина получила конкретный инвестиционный ресурс", – заявил Янукович. Подробнее о последствиях Харьковских соглашений – в материале журналистов.

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Россия купила возможность контролировать Украину

Россия купила себе возможность и дальше контролировать Крым, пообещав Януковичу уменьшить цену на газ. А еще россияне обязались платить аренду за пользование украинской землей. И все это под предлогом вроде бы обеспечения безопасности в регионе.

Присутствие российских военно-морских сил создает необходимый баланс интересов для всех участников причерноморских отношений, прежде всего, конечно для России и Украины,

– сказал экс-президент России Дмитрий Медведев.

Закрепила присутствие на четверть века

И если для России эта сделка действительно была очень выгодной, то для Украины она фактически означала еще большую привязку к федерации, которая закрепила свое военное присутствие в Крыму на четверть века.

Соглашение о продлении срока дислокации российских войск на украинском полуострове администрация Януковича готовила без публичного обсуждения. Поэтому события в Харькове стали полной неожиданностью для патриотической части украинского общества.

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В день ратификации соглашения в Верховной Раде оппозиционные политические силы вывели под здание парламента своих сторонников с требованием отменить его.

"Партия регионов" не сдалась

Но "Партия регионов" не собиралась сдаваться. Сначала союзник регионалов тогдашний глава Верховной Рады Владимир Литвин отказался от экстренного созыва парламента по требованию оппозиции для предоставления оценки действиям Януковича.



Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала

А в день ратификации соглашения регионалы заблокировали трибуну, чтобы оппозиционные политики не могли повлиять на процесс голосования. Соглашение ратифицировали под обстрел яйцами и дымовой завесой.

Все регионалы поддержали соглашение

Соглашение поддержали все члены фракции "Партии регионов", за исключением одного, который на момент голосования участвовал в драке с членами оппозиции. К регионалам присоединились:

коммунисты;

члены Блока Литвина;

несколько депутатов из Блока Юлии Тимошенко;

фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Какая была реакция Евросоюза

В Евросоюзе сдержанно отреагировали на подписание Януковичем сомнительного соглашения с Москвой.

Соглашение будет оценено ЕС как направленное против безопасности поставок, против принципов предсказуемости и прозрачности, а также против потребностей обеспечения восстановления и модернизации газотранспортной системы,

– сказал еврокомиссар по политике расширения и соседства 2010 – 2014 годов Штефан Фюле.

Россия в 2014 году денонсировала соглашение. В Москве заявили, что оно не имеет смысла, ведь Кремль получил фактический контроль над Крымом.

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В Украине в 2013 году депутаты провалили попытку отмены договоренностей. Часть членов тогдашнего парламентского большинства считала, что это сузит возможности добиваться через международные суды компенсации от России за ущерб, нанесенный в Крыму.