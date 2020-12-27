Уникальная кобза харьковского мастера: инструмент помещается на ладони и на нем можно играть
Харьковский мастер создал уникальную кобзу. Инструмент помещается на ладони, и одновременно на нем можно играть. В Украине этнические мини-инструменты изготавливали и раньше.
Но это кобза сделана по всем канонам старых мастеров. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.
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11-сантиметровая кобза
Назар Божинский уже 20 лет создает этнические музыкальные инструменты. Теперь изготовил уникальную кобзу. Инструмент длиной всего 11 сантиметров.
Строй может держать такая (кобза – 24 канал) как ладонь. Если меньшего размера, то держать строй очень трудно. Это минимальная, на которую еще можно натянуть струну,
– поделился Божинский.
Мини-кобза харьковского мастера / Скриншот с видео
Какие инструменты есть в коллекции
В коллекции мини-кобз у Назара есть даже 4-сантиметровая, но из двух музыкальных пород деревьев: ивы и сосны. Также у него есть:
- лиры;
- торбаны;
- бандурки и другие.
Божинский изготавливает музыкальные инструменты и играет на них / Скриншот с видео
И каждый из этих инструментов мастер вырезал так, как это делали коллеги столетие назад. Мастер не только изготавливает инструменты, но и играет на них. Для этого долго подбирал мини-струны и вытачивал миллиметровые колья. Так музыка стала звучать даже от миниатюрных поделок.
Барби становятся украинками
Досталась мини-кобза – мини-кобзарю. Харьковчанка Марина Соколенко перевоплощает кукол Барби в украинок. Она стремится оживить прадедовские быт и одежду. Ко Дню Покрова создала из заокеанского Кена – казака Мамая.
Мини-кобза для мини-кобзаря / Скриншот с видео
Выпустили куклу Кена, который с прической как чуб. Он как раз с таким типом тела, которым становится возможным посадить Кена в позу за картиной казака Мамая,
– рассказала мастерица.
Мастерица перевоплощает кукол / Скриншот с видео
В задумке кукольницы когда-то создать трио музыкантов. Ансамбль вооружить инструментами тоже поможет Божинский. Надо лишь вырезать мини-скрипку, басоли и цимбалы.
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