Харьковский мастер создал уникальную кобзу. Инструмент помещается на ладони, и одновременно на нем можно играть. В Украине этнические мини-инструменты изготавливали и раньше.

Но это кобза сделана по всем канонам старых мастеров. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

Интересно Украинский "Щедрик" зазвучал среди Кавказских гор: захватывающее видео

11-сантиметровая кобза

Назар Божинский уже 20 лет создает этнические музыкальные инструменты. Теперь изготовил уникальную кобзу. Инструмент длиной всего 11 сантиметров.

Строй может держать такая (кобза – 24 канал) как ладонь. Если меньшего размера, то держать строй очень трудно. Это минимальная, на которую еще можно натянуть струну,

– поделился Божинский.



Мини-кобза харьковского мастера / Скриншот с видео

Какие инструменты есть в коллекции

В коллекции мини-кобз у Назара есть даже 4-сантиметровая, но из двух музыкальных пород деревьев: ивы и сосны. Также у него есть:

лиры;

торбаны;

бандурки и другие.



Божинский изготавливает музыкальные инструменты и играет на них / Скриншот с видео

И каждый из этих инструментов мастер вырезал так, как это делали коллеги столетие назад. Мастер не только изготавливает инструменты, но и играет на них. Для этого долго подбирал мини-струны и вытачивал миллиметровые колья. Так музыка стала звучать даже от миниатюрных поделок.

Барби становятся украинками

Досталась мини-кобза – мини-кобзарю. Харьковчанка Марина Соколенко перевоплощает кукол Барби в украинок. Она стремится оживить прадедовские быт и одежду. Ко Дню Покрова создала из заокеанского Кена – казака Мамая.



Мини-кобза для мини-кобзаря / Скриншот с видео

Выпустили куклу Кена, который с прической как чуб. Он как раз с таким типом тела, которым становится возможным посадить Кена в позу за картиной казака Мамая,

– рассказала мастерица.



Мастерица перевоплощает кукол / Скриншот с видео

В задумке кукольницы когда-то создать трио музыкантов. Ансамбль вооружить инструментами тоже поможет Божинский. Надо лишь вырезать мини-скрипку, басоли и цимбалы.