Потому что умер: Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса
В Харькове городской совет досрочно прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью. Глава города умер 16 декабря 2020 года.
Источник:Интерфакс-Украина
Соответствующее решение приняли в среду 24 февраля. Секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить копию документа в Верховную Раду.
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Принять к сведению факт смерти харьковского городского главы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы,
– говорится в решении.
Внеочередные выборы мэра Харькова
Профильный комитет 27 января обратился к Харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о досрочном прекращении полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с его смертью.
Это позволит начать процедуру назначения внеочередных выборов городского головы. Решение комитета объявила заместитель главы комитета Алина Загоруйко.
Она обратила внимание, что в Раду поступило ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра, но самого решения о прекращении полномочий Кернеса не было.
Для соблюдения юридической чистоты и юридической процедуры мы обязаны дождаться решения Харьковского городского совета... и уже только на основании ходатайства и имеющегося решения мы сможем полноценно перейти к рассмотрению этого вопроса,
– добавила Загоруйко.
Что известно о смерти Кернеса: кратко
- В сентябре 2020 года у Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус.
- Мэр Харькова умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
- Незадолго до смерти Кернеса избрали городским главой Харькова. Теризбирком признал политика избранным мэром города. За него проголосовали 60,34% избирателей.
- Это должен был быть его третий срок на посту главы Харькова. Впервые его избрали в 2010 году, а затем переизбрали в 2015 году.
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