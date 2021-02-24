В Харькове городской совет досрочно прекратил полномочия мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью. Глава города умер 16 декабря 2020 года.

Соответствующее решение приняли в среду 24 февраля. Секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить копию документа в Верховную Раду.

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Принять к сведению факт смерти харьковского городского главы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы,

– говорится в решении.

Внеочередные выборы мэра Харькова

Профильный комитет 27 января обратился к Харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о досрочном прекращении полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса в связи с его смертью.

Это позволит начать процедуру назначения внеочередных выборов городского головы. Решение комитета объявила заместитель главы комитета Алина Загоруйко.

Она обратила внимание, что в Раду поступило ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов мэра, но самого решения о прекращении полномочий Кернеса не было.

Для соблюдения юридической чистоты и юридической процедуры мы обязаны дождаться решения Харьковского городского совета... и уже только на основании ходатайства и имеющегося решения мы сможем полноценно перейти к рассмотрению этого вопроса,

– добавила Загоруйко.

Что известно о смерти Кернеса: кратко