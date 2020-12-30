Смерть Кернеса: в Харькове хотят провести новые выборы мэра
Харьковская городская власть 31 декабря обратится в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Сейчас эти обязанности временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
Сейчас неизвестно будет ли сам Терехов баллотироваться в мэры Харькова. О ситуации с новыми выборами в городе он рассказал на брифинге после сессии, передает 24 канал.
Кстати Горсовет Харькова увековечивал память Кернеса, а под его зданием пикетировали люди
Что сказал Терехов
У нас есть 15 дней по закону с момента смерти Кернеса. Юристы уже готовят соответствующее обращение. Завтра я его подпишу и оно будет направлено в Верховную Раду. Кстати, завтра, 31 декабря – последний день подачи соответствующего заявления,
– сказал он.
Что известно о смерти Кернеса
- 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября после инфицирования коронавирусом.
- У него отказали почки, он находился на стопроцентном диализе.
- Похоронили Кернеса 23 декабря в Харькове.
- Игорь Терехов заявил о том, что Кернесу следует присвоить звание почетного гражданина Харькова.
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