Харьковская городская власть 31 декабря обратится в Верховную Раду о назначении новых выборов мэра. Сейчас эти обязанности временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Сейчас неизвестно будет ли сам Терехов баллотироваться в мэры Харькова. О ситуации с новыми выборами в городе он рассказал на брифинге после сессии, передает 24 канал.

Кстати Горсовет Харькова увековечивал память Кернеса, а под его зданием пикетировали люди

Что сказал Терехов

У нас есть 15 дней по закону с момента смерти Кернеса. Юристы уже готовят соответствующее обращение. Завтра я его подпишу и оно будет направлено в Верховную Раду. Кстати, завтра, 31 декабря – последний день подачи соответствующего заявления,

– сказал он.

Что известно о смерти Кернеса

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября после инфицирования коронавирусом.

У него отказали почки, он находился на стопроцентном диализе.

Похоронили Кернеса 23 декабря в Харькове.

Игорь Терехов заявил о том, что Кернесу следует присвоить звание почетного гражданина Харькова.

Обратите внимание! Кернес занимал должность председателя Харькова с 2010 года. На местных выборах 25 октября 2020 года он снова одержал победу, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги.