Харьковский городской совет лишь 24 февраля лишит мертвого Кернеса полномочий
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса уже почти 2 месяца назад. Однако городской совет лишь 24 февраля планирует прекратить его полномочия.
Источник:Харьковский городской совет
Вопрос прекращения полномочий Кернеса рассмотрят на очередной сессии горсовета. Об этом говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о созыве сессии.
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В соответствии с проектом повестки дня, досрочное прекращение полномочий Кернеса является первым в перечень вопросов, запланированных к рассмотрению.
Заметим, сейчас обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Игорь Терехов. Он говорил, что получил от Верховной Рады письмо, в котором горсовет просят прекратить полномочия умершего Кернеса.
Когда состоятся выборы мэра Харькова
- Согласно закону, после смерти городского головы досрочные выборы следует провести в течение 90-дневного срока. В Харькове этот срок истекает в марте 2021 года.
- Для того, чтобы в городе провели новые выборы парламент должен был одобрить соответствующее решение по представлению местных властей.
- Это означает, что, чтобы выборы состоялись 28 марта, решение должны были одобрить в течение 26 – 29 января. Однако этого не сделали, потому что в Раде заявили, что Терехов не прислал все необходимые документы.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что выборы мэра Харькова следует ожидать уже осенью.
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