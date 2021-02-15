Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса уже почти 2 месяца назад. Однако городской совет лишь 24 февраля планирует прекратить его полномочия.

Вопрос прекращения полномочий Кернеса рассмотрят на очередной сессии горсовета. Об этом говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о созыве сессии.

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В соответствии с проектом повестки дня, досрочное прекращение полномочий Кернеса является первым в перечень вопросов, запланированных к рассмотрению.

Заметим, сейчас обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Игорь Терехов. Он говорил, что получил от Верховной Рады письмо, в котором горсовет просят прекратить полномочия умершего Кернеса.

Когда состоятся выборы мэра Харькова

Согласно закону, после смерти городского головы досрочные выборы следует провести в течение 90-дневного срока. В Харькове этот срок истекает в марте 2021 года.

Для того, чтобы в городе провели новые выборы парламент должен был одобрить соответствующее решение по представлению местных властей.

Это означает, что, чтобы выборы состоялись 28 марта, решение должны были одобрить в течение 26 – 29 января. Однако этого не сделали, потому что в Раде заявили, что Терехов не прислал все необходимые документы.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что выборы мэра Харькова следует ожидать уже осенью.

Обратите внимание! Геннадий Кернес был мэром Харькова на протяжении 10 лет. После того, как чиновник заразился коронавирусом, 16 сентября 2020 года его госпитализировали в немецкую клинику "Шарите". Долгое время не было никакой информации о состоянии мэра. В ночь на 17 декабря стало известно, что Кернес умер. Похороны состоялись 23 декабря в Харькове.