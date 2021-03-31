У депутата Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саида Джавида есть лев. Он отметил животное в декларации в разделе "движимое имущество".

Депутат указал в декларации льва африканского чипованного. Он приобрел его в мае 2017 года. Стоимость животного Джавид не указал.

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Депутат часто показывает своего любимца у себя в инстаграме. Он гуляет и играет со львом.

Мой хищник. Мой красавчик. Я ему и мама, и папа, ведь он вырос на моих руках,

– написал Джавид в одном из сообщений.

Чем еще обладает Джавид