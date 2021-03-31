Харьковский депутат задекларировал живого льва: фото животного
У депутата Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саида Джавида есть лев. Он отметил животное в декларации в разделе "движимое имущество".
Источник:Depo.Харьков
Депутат указал в декларации льва африканского чипованного. Он приобрел его в мае 2017 года. Стоимость животного Джавид не указал.
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Депутат часто показывает своего любимца у себя в инстаграме. Он гуляет и играет со львом.
Мой хищник. Мой красавчик. Я ему и мама, и папа, ведь он вырос на моих руках,
– написал Джавид в одном из сообщений.
Чем еще обладает Джавид
- У депутата в общей собственности квартиры в Харькове, площадями 64,8 квадратных метра и 255,7 квадратных метра.
- Также Джавид владеет жилым домом в Харькове, площадью 1043,4 квадратных метра, нежилым помещением в Одессе и еще одной квартирой в Киеве.
- Жена депутата имеет в общей собственности земельный участок и дом в Харькове.
- С июня 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, который принадлежит Саиду Халиду Пахлавану.
- Кроме того, он имеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс", руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".
- Депутат не указал свою зарплату. Однако отметил, что получил 60 тысяч гривен за аренду имущества, 288,9 тысяч – за аренду имущества ООО "Вайн Хантерс", 228,9 тысяч – от отчуждения движимого имущества. Наличными Джавид имеет 2,5 миллиона гривен.
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