Из-за тумана в Харьковском аэропорту начались перебои в работе. Самолет, который должен был там приземлиться, направили на посадку в Киев. А вылет рейса в Шарм-эль-Шейх перенесли на несколько часов.

По предварительной информации, самолет вылетит в Египет 6 января в 18:20, однако все еще может измениться ввиду погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет УНН.

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Рейс в Шарм-эль-Шейх задерживается минимум на 4 часа. Самолет должен был вылететь еще в 14:40, свидетельствуют данные онлайн-табло на аэродроме.

Еще один самолет не смог приземлиться в Харькове. Его пришлось перенаправить в столичный аэропорт, где он успешно приземлился.

Обратите внимание! Из-за сильного тумана 28 декабря в Одессе погодные условия препятствовали приземлению сразу 5 самолетов.

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