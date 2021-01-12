В Харькове водители общественного транспорта будут раздавать пассажирам маски, если у тех их не будет. Такие нововведения вступили в силу с 12 января.

В общем пассажиры Харькова придерживаются масочного режима. Об этом заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Терехов отметил, что маски будут у водителей. Если будет необходимость, они будут раздавать их пассажирам.

На маршруты вышли чистые автобусы и троллейбусы. Я зашел внутрь автобуса, и там действительно наведен порядок,

– отметил чиновник.

Кроме этого, все автобусы и в дальнейшем должны быть чистыми и продезинфицированными.

Конфликты в автобусах из-за масок