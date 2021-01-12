Харьковские водители маршруток будут раздавать пассажирам маски: подробности
В Харькове водители общественного транспорта будут раздавать пассажирам маски, если у тех их не будет. Такие нововведения вступили в силу с 12 января.
В общем пассажиры Харькова придерживаются масочного режима. Об этом заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
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Терехов отметил, что маски будут у водителей. Если будет необходимость, они будут раздавать их пассажирам.
На маршруты вышли чистые автобусы и троллейбусы. Я зашел внутрь автобуса, и там действительно наведен порядок,
– отметил чиновник.
Кроме этого, все автобусы и в дальнейшем должны быть чистыми и продезинфицированными.
Конфликты в автобусах из-за масок
- В Киеве 16 декабря люди избили пассажира автобуса. Украинцев возмутило, что мужчина надел маску неправильно – на подбородок. Перед тем пассажир проигнорировал просьбу других надеть маску правильно.
- На Волыни в рейсовом автобусе 29 ноября 2 женщины также устроили драку. Причина – одна пассажирка не захотела надевать маску.
- В Днепре 16 июля водитель вытолкал пассажира без маски из автобуса. Кстати, у самого водителя маска прикрывала только рот.
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