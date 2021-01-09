Хищение денег на предприятии создало многим жителям Харькова проблемы с теплом и горячей водой. В частности, в некоторых домах вообще выключилось отопление. Поэтому главу "Харьковских теплосетей" уволили.

С 2003 года предприятие возглавлял Сергей Андреев. Согласно оценке борцов с коррупцией, за это время теплосети стали "самым депрессивным коммунальным предприятием" в Харькове. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Расследователи неоднократно просили представителей местных властей провести аудит на предприятии и сменить руководство. Вместе с тем, ежегодно из бюджета на поддержку скандального КП выделяли миллионы гривен, а долги только накапливались.

Водоканал судится с "Харьковскими тепловыми сетями", требуя миллиард гривен. Долги перед Нафтогазом у КП в несколько миллиардов гривен. И это несмотря на то, что население платит более 90% за отопление,

– рассказал Дмитрий Булах.

Уголовные производства в отношении КП

Коммунальное предприятие также является фигурантом уголовных производств и расследований борцов с коррупцией. Почти каждый год отопительный сезон в Харькове был под угрозой срыва. Обычным работникам предприятия не выплачивали заработную плату и они выходили на протесты.

"Второй новый год я встречаю с большой суммой денег, то есть задержка – 3 месяца. В прошлом году в это время также сделали людям новогодний подарок, ведь отдали долг за 3 раза. Критически не хватает людей", – рассказал сотрудник предприятия Алексей.

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После 17 лет занятия должности и отлаженной схемы краж бюджетных средств, генерального директора "Харьковских тепловых сетей" уволили.

Мы постоянно оказываем этому предприятию финансовую поддержку. Я его уже называю "черной дырой". Именно поэтому будем менять менеджмент КП и выведем его из убыточного состояния в нормальное,

– заявил Игорь Терехов.

Нужна новая тепловая стратегия

Сейчас в Харькове тепловые коммуникации изношены на 80%. Борцы с коррупцией убеждены, что старые методы латания и перекладывания труб являются неэффективными. Нужна новая тепловая стратегия, ведь без нее город "захлебнется" в авариях.