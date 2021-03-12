Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко готовил в 2010 году Харьковские соглашения. Накануне Алексей Данилов анонсировал проверку обстоятельств подготовки и ратификации договоренностей.

В соответствии с соглашениями, Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.

Важно Из-за Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 236 депутатов, – Данилов

С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014 года Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. На этой должности он готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.

Что этому предшествовало

На заседании СНБО Данилов поручил Службе безопасности Украины проверить, как заключали эти соглашения. В частности, будут проверять, как 236 депутатов голосовали за договоренности.

По словам секретаря СНБО, в случае необходимости, могут открыть дело по госизмене.

Что такое Харьковские соглашения? Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года. Таким образом пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет в обмен на скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Рада ратифицировала этот документ. В 2014 году Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года. Таким образом пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет в обмен на скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.Рада ратифицировала этот документ. В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих сделок. Речь шла о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.

Что известно о Демченко