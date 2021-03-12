Проверка Харьковских соглашений: их готовил заместитель Данилова Демченко
Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко готовил в 2010 году Харьковские соглашения. Накануне Алексей Данилов анонсировал проверку обстоятельств подготовки и ратификации договоренностей.
Источник:"Громадське"
В соответствии с соглашениями, Украина продлила срок пребывания российского флота в Крыму.
Важно Из-за Харьковских соглашений могут открыть дела о госизмене против 236 депутатов, – Данилов
С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014 года Демченко работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. На этой должности он готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.
Что этому предшествовало
- На заседании СНБО Данилов поручил Службе безопасности Украины проверить, как заключали эти соглашения. В частности, будут проверять, как 236 депутатов голосовали за договоренности.
- По словам секретаря СНБО, в случае необходимости, могут открыть дело по госизмене.
Что такое Харьковские соглашения?Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года. Таким образом пребывание Черноморского Флота России в Севастополе продлили на 25 лет в обмен на скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
Рада ратифицировала этот документ. В 2014 году Генпрокуратура открыла дело из-за этих сделок. Речь шла о вероятном злоупотреблении властью и государственной измене.
Что известно о Демченко
- Демченко – это украинский дипломат. Он начал работать в Министерстве иностранных дел Украины с 1990 года.
- Мужчина был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле.
- "Европейская правда" пишет, что Демченко был "серым кардиналом" МИДа. Он вроде бы отвечал за отношения Украины и России.
- Отметили, что Демченко не поддерживал революцию достоинства. Он, вероятно, участвовал в заседании Кабмина, когда правительство Николая Азарова отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Демченко в 2014 году своим советником. Президент Владимир Зеленский назначил Демченко на такую же должность 23 июля 2019 года.
- Однако 16 июня 2020 года Демченко, по назначению Зеленского, стал первым заместителем секретаря СНБО.
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