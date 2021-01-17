В Харькове патрульная полиция "вооружилась" игрушками. Отныне инспекторы в своих машинах всегда имеют детские игрушки, когда едут на вызов. Стоит отметить, что такую практику давно применяют правоохранители в США и Канаде.

Зачем патрульным игрушки

Игрушки в Харькове будут использовать как антистресс для детей, которые оказались в трудной ситуации. Об этом сообщили на фейсбук-странице полиции.

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Часто игрушки используют в случаях, когда ребенок стал свидетелем преступления или семейных конфликтов.



Патрульные в Харькове возят с собой игрушки / Фото Патрульной полиции в Харьковской области

Откуда взяли игрушки

Первую партию игрушек собрали сами же патрульные. За первые дни использования такой практики уже стало очевидно, что она необходима, ведь очень много игрушек отдали пострадавшим детям.

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Пополнять запас придется постоянно. Полицейские радушно принимают игрушки от неравнодушных, однако есть условие:

лишь бы те были подарены от души;

чтобы игрушки не были в употреблении.

К слову, в Киеве и Одессе патрульные также возят с собой игрушки.