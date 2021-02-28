В Харькове правоохранители обнаружили масштабный цех по незаконному производству алкоголя. Из обращения изъяли 22 тысячи бутылок готовой контрафактной продукции.

Правоохранители остановили работу "подпольного" производства алкогольных изделий 27 февраля 2021 года. Об этом сообщил Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской прокураторы.

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Что известно о подпольном алкоцентре в Харькове

Цех расположили в складском помещении в центре Харькова. Его работу координировала группа харьковчан. Они изготавливали и сбывали подакцизный алкоголь в больших объемах.



Фото изъятых в подпольном цеху бутылок / Фото Харьковской прокуратуры

Процесс производства был простым: злоумышленники смешивали техническую воду с этиловым спиртом. Полученную смесь разливали в стеклянные и пластиковые бутылки, а потом сбывали в кафе и рестораны города. Чтобы реализовать продукцию, использовали поддельные акцизы.

Полицейские изъяли более 16,5 тонны алкоголя: более 22 тысяч бутылок и 309 пластиковых емкостей.



Фото изъятых бутылок в подпольном цехе / фото Харьковской прокуратуры

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к "производственному" процессу.

Двум фигурантам дела уже объявили подозрение по статье "незаконное изготовление алкоголя". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Суд должен избрать им меру пресечения.

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