22 тысячи бутылок: в Харькове выявили подпольный алкогольный цех
В Харькове правоохранители обнаружили масштабный цех по незаконному производству алкоголя. Из обращения изъяли 22 тысячи бутылок готовой контрафактной продукции.
Источник:Фейсбук Дмитрия Чубенко
Правоохранители остановили работу "подпольного" производства алкогольных изделий 27 февраля 2021 года. Об этом сообщил Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской прокураторы.
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Что известно о подпольном алкоцентре в Харькове
Цех расположили в складском помещении в центре Харькова. Его работу координировала группа харьковчан. Они изготавливали и сбывали подакцизный алкоголь в больших объемах.
Фото изъятых в подпольном цеху бутылок / Фото Харьковской прокуратуры
Процесс производства был простым: злоумышленники смешивали техническую воду с этиловым спиртом. Полученную смесь разливали в стеклянные и пластиковые бутылки, а потом сбывали в кафе и рестораны города. Чтобы реализовать продукцию, использовали поддельные акцизы.
Полицейские изъяли более 16,5 тонны алкоголя: более 22 тысяч бутылок и 309 пластиковых емкостей.
Фото изъятых бутылок в подпольном цехе / фото Харьковской прокуратуры
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к "производственному" процессу.
Двум фигурантам дела уже объявили подозрение по статье "незаконное изготовление алкоголя". Им грозит до 5 лет лишения свободы. Суд должен избрать им меру пресечения.
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