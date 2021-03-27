Родила в туалете и оставила умирать: на Харьковщине женщина выбросила младенца в выгребную яму
В Харьковской области на железнодорожном вокзале женщина родила ребенка в туалете. Она выбросила младенца в выгребную яму, оставив умирать.
Источник:Пресс-служба Нацполиции
К счастью, мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии. Новорожденного доставили в реанимационное отделение районной больницы.
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Выбросила собственного ребенка
О том, что в выгребной яме туалета на станции поселка городского типа Панютино плачет ребенок, сообщила неравнодушная гражданка. Она позвонила полицейским 27 марта в 06:48 утра.
Работники ГСЧС вытащили младенца – горе-мать завернула его в целлофановый пакет и выбросила. Состояние здоровья мальчика тяжелое, сейчас он находится в реанимации.
Личность матери установили
Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы. Ей 41 год, у нее есть муж и четверо детей. Сейчас женщина находится в больнице.
Полиция открыла уголовное производство по статье об оставлении в опасности. Горе-матери грозит до 3 лет лишения свободы.
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