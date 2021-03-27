В Харьковской области на железнодорожном вокзале женщина родила ребенка в туалете. Она выбросила младенца в выгребную яму, оставив умирать.

К счастью, мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии. Новорожденного доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Читайте также В парке вблизи городской больницы Харькова нашли мертвого младенца

Выбросила собственного ребенка

О том, что в выгребной яме туалета на станции поселка городского типа Панютино плачет ребенок, сообщила неравнодушная гражданка. Она позвонила полицейским 27 марта в 06:48 утра.

Работники ГСЧС вытащили младенца – горе-мать завернула его в целлофановый пакет и выбросила. Состояние здоровья мальчика тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

Личность матери установили

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы. Ей 41 год, у нее есть муж и четверо детей. Сейчас женщина находится в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по статье об оставлении в опасности. Горе-матери грозит до 3 лет лишения свободы.

Обратите внимание! На Харьковщине 24 марта утонул 15-летний парень. Он пытался спасти своего дедушку и собаку, но, к сожалению, ушел вместе с ними под лед.