Дети массово отравились в Харькове: детсад временно закрыли
На время расследования в Слобожанском Чугуевском районе прекратили работу ясли одного из садиков. За день до этого там зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций.
Источник:Общественное вещание Украины
Работу яслей-сада №3 приостановили сотрудники госпродпотребслужбы, которые там проводят эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.
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Ясли заработают снова только после получения результатов исследований.
Каково состояние детей
Сейчас дома лечатся 4 детей и только один ребенок находится в больнице. Сообщается, что все больные чувствуют себя удовлетворительно.
Симптомы, которые у них обнаружили:
- повышение температуры тела;
- жидкий стул;
- рвота;
- слабость.
Что на данный момент известно
- Первые симптомы у воспитанников сада обнаружили еще 5 марта.
- Состояние детей врачи оценивают как среднего уровня тяжести.
- В лабораторном центре говорят, что заболели 6 детей, в полиции сообщили о 7.
- Правоохранители начали проверку расследований по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
- Что стало источником инфекции пока неизвестно.
- Специалисты взяли пробы питьевой воды и смывов, и провели дезинфекцию.
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