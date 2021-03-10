На время расследования в Слобожанском Чугуевском районе прекратили работу ясли одного из садиков. За день до этого там зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций.

Работу яслей-сада №3 приостановили сотрудники госпродпотребслужбы, которые там проводят эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили в Харьковской ОГА. К теме Массовое отравление в яслях в Харьковской области: пострадали 7 детей Ясли заработают снова только после получения результатов исследований. Каково состояние детей Сейчас дома лечатся 4 детей и только один ребенок находится в больнице. Сообщается, что все больные чувствуют себя удовлетворительно. Симптомы, которые у них обнаружили: повышение температуры тела;

жидкий стул;

рвота;

слабость. Что на данный момент известно Первые симптомы у воспитанников сада обнаружили еще 5 марта.

Состояние детей врачи оценивают как среднего уровня тяжести.

В лабораторном центре говорят, что заболели 6 детей, в полиции сообщили о 7.

Правоохранители начали проверку расследований по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Что стало источником инфекции пока неизвестно.

Специалисты взяли пробы питьевой воды и смывов, и провели дезинфекцию. Обратите внимание! В Ровненской области отравились 68 детей. Сообщение об отсутствии детей на уроках поступило от директора школы 3 сентября. Тогда за медицинской помощью обратились 11 учеников школы.

Первые шаги при пищевом отравлении / Инфографика 24 канала