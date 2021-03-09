Облагали данью предпринимателей: на Харьковщине задержали активистов известной организации-видео
Полицейские отчитались о якобы разоблачении преступной группировки, которая требовала деньги от представителей бизнеса. По данным следствия, фигуранты производства терроризировали предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области.
Источник:Полиция Харьковской области
По данным следствия, активисты прикрывались борьбой с произволом и защитой прав граждан, но параллельно с этим занимались незаконной деятельностью.
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Как утверждают местные журналисты, речь идет о членах организации "Накипело".
Что известно о задержании активистов в Харькове
- Как утверждают правоохранители, основатель общественной организации организовал бизнес по вымогательству денег у предпринимателей.
- Сначала за каждый выезд ассенизаторской машины за пределы города бизнесмены должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем "таксу" увеличили до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.
- Оперативники установили, что фактически бизнесмены ежемесячно платили злоумышленникам по 20 тысяч. В течение 3 месяцев фигуранты дела получили 60 тысяч гривен.
- 5 марта спецназовцы задержали одного из членов организации и его руководителя во время получения и распределения 18 тысяч гривен.
- Во время обысков в квартирах и в машинах задержанных правоохранители изъяли 47 тысяч гривен, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовый пистолеты, которые переделали под боевые, а также бухгалтерские записи.
Обоим подозреваемым, которых задержали в пятницу, уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи выясняют личности других членов группировки, осуществляющих противоправную деятельность.
Если суд признает задержанных виновными, им грозит до 7 лет заключения.
Смотрите видео задержания подозреваемых в обложении данью предпринимателей в Харькове:
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