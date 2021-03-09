Полицейские отчитались о якобы разоблачении преступной группировки, которая требовала деньги от представителей бизнеса. По данным следствия, фигуранты производства терроризировали предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области.

По данным следствия, активисты прикрывались борьбой с произволом и защитой прав граждан, но параллельно с этим занимались незаконной деятельностью.

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Как утверждают местные журналисты, речь идет о членах организации "Накипело".

Что известно о задержании активистов в Харькове

Как утверждают правоохранители, основатель общественной организации организовал бизнес по вымогательству денег у предпринимателей.

Сначала за каждый выезд ассенизаторской машины за пределы города бизнесмены должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем "таксу" увеличили до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

Оперативники установили, что фактически бизнесмены ежемесячно платили злоумышленникам по 20 тысяч. В течение 3 месяцев фигуранты дела получили 60 тысяч гривен.

5 марта спецназовцы задержали одного из членов организации и его руководителя во время получения и распределения 18 тысяч гривен.

Во время обысков в квартирах и в машинах задержанных правоохранители изъяли 47 тысяч гривен, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовый пистолеты, которые переделали под боевые, а также бухгалтерские записи.

Обоим подозреваемым, которых задержали в пятницу, уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи выясняют личности других членов группировки, осуществляющих противоправную деятельность.

Если суд признает задержанных виновными, им грозит до 7 лет заключения.

Смотрите видео задержания подозреваемых в обложении данью предпринимателей в Харькове: