Сбил человека и сбежал: на Харьковщине задержали 22-летнего полицейского
Авария произошла в городе Богодухов Харьковской области 8 января около 4:40 утра. Легковушка сбила 21-летнего местного жителя, который переходил дорогу.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу работники скорой. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
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По подозрению в совершении преступления через несколько часов спустя задержали полицейского батальона конвойной службы.
Что известно об аварии с участием полицейского на Харьковщине
Как утверждают правоохранители, причастного к совершению наезда на пешехода следователи установили достаточно быстро.
- По предварительным данным, мужчину сбил 22-летний полицейский, ехавший на отцовском "ВАЗ-2113". После аварии он скрылся.
- Во время медицинского осмотра коллеги задержанного выяснили, что водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
- На момент совершения ДТП подозреваемый находился в отпуске.
- Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют, что повлекло пострадавшему повреждения средней тяжести.
Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также мужчину могут наказать арестом на срок до 6 месяцев или даже ограничением лет на срок до 3 лет. Кроме того, полицейского могут лишить права управлять автомобилем на 3 года.
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