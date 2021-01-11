Авария произошла в городе Богодухов Харьковской области 8 января около 4:40 утра. Легковушка сбила 21-летнего местного жителя, который переходил дорогу.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу работники скорой. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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По подозрению в совершении преступления через несколько часов спустя задержали полицейского батальона конвойной службы.

Что известно об аварии с участием полицейского на Харьковщине

Как утверждают правоохранители, причастного к совершению наезда на пешехода следователи установили достаточно быстро.

По предварительным данным, мужчину сбил 22-летний полицейский, ехавший на отцовском "ВАЗ-2113". После аварии он скрылся.

Во время медицинского осмотра коллеги задержанного выяснили, что водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

На момент совершения ДТП подозреваемый находился в отпуске.

Вскоре суд будет избирать задержанному меру пресечения.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют, что повлекло пострадавшему повреждения средней тяжести.

Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также мужчину могут наказать арестом на срок до 6 месяцев или даже ограничением лет на срок до 3 лет. Кроме того, полицейского могут лишить права управлять автомобилем на 3 года.