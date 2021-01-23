На Харьковщине водитель заживо сгорел в грузовике: детали трагедии, фото
В поселке Песочин, что в Харьковской области, 23 января сгорел грузовик DAF. Спасатели обнаружили в транспорте обгоревшее тело мужчины.
Возле Харькова горел грузовик: детали инцидента
Сообщение о возгорании грузового автомобиля DAF на парковке в Харьковском районе спасатели получили 23 января, в 07:26. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Горел автомобиль в поселке Песочин, на улице Автомобильной, 8б.
На месте чрезвычайники обнаружили, что пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика. Общая площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров.
С помощью воздушно-механической пены в 07:52 огонь удалось локализовать, в 08:27 его ликвидировали.
В огне погиб мужчина
В выгоревшей полностью кабине спасатели обнаружили обгоревшее тело водителя. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
На Харьковщине сгорел грузовик / Фото ГСЧС
В кабине авто нашли тело мужчины / Фото ГСЧС
Ужасный инцидент произошел в поселке Песочин: смотрите карту
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