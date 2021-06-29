На Харьковщине утонул 4-летний: вытащили и спасти не успели

29 июня 2021 , 15:19
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Источник:

полиция Харьковщины

В Изюме на Харьковщине купание в водоеме обернулось трагедией. Там утонул 4-летний мальчик. Его пытались спасти, однако это было безрезультатно.

Это произошло 27 июня. В полицию о трагедии сообщили примерно в 18:20

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Что известно о трагедии

  • Правоохранителей вызвали на местный пляж.
  • Туда сразу выехала следственно-оперативная группа.
  • Полицейские установили, что ребенка пытались спасти врачи скорой.
  • На тело погибшего не было признаков насильственной смерти.
  • Его направили на экспертизу.
  • Сейчас открыто уголовное производство по статье о несчастном случае.
Обратите внимание! В Синельниковском районе Днепропетровской области 22 июня утонул 10-летний мальчик. Ребенок пошел купаться в реке Гайчур и после этого его никто не видел. Впоследствии тело мальчика нашли в 15 метрах от края берега.
Автор: Олександр Марчак