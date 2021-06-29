На Харьковщине утонул 4-летний: вытащили и спасти не успели
29 июня 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:полиция Харьковщины
В Изюме на Харьковщине купание в водоеме обернулось трагедией. Там утонул 4-летний мальчик. Его пытались спасти, однако это было безрезультатно.
Это произошло 27 июня. В полицию о трагедии сообщили примерно в 18:20
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Что известно о трагедии
- Правоохранителей вызвали на местный пляж.
- Туда сразу выехала следственно-оперативная группа.
- Полицейские установили, что ребенка пытались спасти врачи скорой.
- На тело погибшего не было признаков насильственной смерти.
- Его направили на экспертизу.
- Сейчас открыто уголовное производство по статье о несчастном случае.