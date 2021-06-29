Это произошло 27 июня. В полицию о трагедии сообщили примерно в 18:20

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Что известно о трагедии

  • Правоохранителей вызвали на местный пляж.
  • Туда сразу выехала следственно-оперативная группа.
  • Полицейские установили, что ребенка пытались спасти врачи скорой.
  • На тело погибшего не было признаков насильственной смерти.
  • Его направили на экспертизу.
  • Сейчас открыто уголовное производство по статье о несчастном случае.