Это произошло 27 июня. В полицию о трагедии сообщили примерно в 18:20
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Что известно о трагедии
- Правоохранителей вызвали на местный пляж.
- Туда сразу выехала следственно-оперативная группа.
- Полицейские установили, что ребенка пытались спасти врачи скорой.
- На тело погибшего не было признаков насильственной смерти.
- Его направили на экспертизу.
- Сейчас открыто уголовное производство по статье о несчастном случае.