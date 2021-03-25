На Харьковщине утонул 15-летний подросток: хотел спасти собаку и дедушку
В Купянском районе на Харьковщине 24 марта утонул 15-летний подросток. Он пытался помочь дедушке и собаке, но пошел с ними под лед.
Источник:Полиция Харьковщины
Инцидент произошел примерно в 10:00 утра в селе Кудряшка. Тело мальчика подняли со дна водоема только через 7 с половиной часов.
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Что там произошло
- Подросток гулял у реки со своим 62-летним дедушкой.
- Они увидели, как собака выбежала на середину водоема и провалилась.
- Мужчина хотел вытянуть животное, но ушел под лед.
- Внук пытался ему помочь, но также провалился.
Чем это закончилось
К сожалению, выбраться на берег впоследствии удалось только мужчине. После этого к озеру прибыл следователь, который возбудил дело по факту несчастного случая.
Также там работали водолазы-спасатели. Они достали тело школьника в 17:30 того же дня.
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