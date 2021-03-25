В Купянском районе на Харьковщине 24 марта утонул 15-летний подросток. Он пытался помочь дедушке и собаке, но пошел с ними под лед.

Инцидент произошел примерно в 10:00 утра в селе Кудряшка. Тело мальчика подняли со дна водоема только через 7 с половиной часов.

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Что там произошло

Подросток гулял у реки со своим 62-летним дедушкой.

Они увидели, как собака выбежала на середину водоема и провалилась.

Мужчина хотел вытянуть животное, но ушел под лед.

Внук пытался ему помочь, но также провалился.

Чем это закончилось

К сожалению, выбраться на берег впоследствии удалось только мужчине. После этого к озеру прибыл следователь, который возбудил дело по факту несчастного случая.

Также там работали водолазы-спасатели. Они достали тело школьника в 17:30 того же дня.

Обратите внимание! На Львовщине в городе Рудки 25 января умер 57-летний рыбак, который перед этим провалился под лед. Несмотря на усилия медиков и спасателей, сохранить ему жизнь не удалось. Он умер в отделении Самборской скорой медицинской помощи. К его спасению привлекли 11 спасателей.