В Харьковской области с 18 марта начинает действовать усиленный карантин. Это обусловлено стремительным распространением коронавирусной инфекции. Запретят работу части развлекательных заведений и спортзалов.

Информация об этом появилась утром 18 марта. Правда, само решение региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла накануне. Там прописали несколько основных рекомендаций и запретов.

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Что планируют запретить на Харьковщине

Проведение массовых мероприятий с наполнением зала на более чем половину мест. Также в местах, где на 1 человека меньше 4 квадратных метра площади.

Принимать посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры, где залы наполняются на более чем 50%.

Будет запрещено работать спортивным залам, фитнес-центрам, где не ограничат количество посетителей в зале. В них должен быть один человек на 10 квадратных метров площади помещения.

Также не смогут работать бассейны, если в них будет больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или больше 6 человек в тренировочных группах.

Что должен сделать департамент здравоохранения Харьковщины

Сформировать резерв медиков из преподавателей, студентов и врачей-интернов для борьбы с коронавирусом.

Организовать массовое тестирование населения экспресс-тестами.

Продолжить работу "горячей линии" оперативного информирования населения о ранних симптомах, которые похожи на COVID-19.

Проводить ежедневный анализ заполнения коек в опорных больницах.

Руководители опорных учреждений должны обеспечить подачу кислорода ко всем кроватям.

Также опорные медучреждения должны проанализировать остатки средств на счетах и обеспечить их рациональное использование для приобретения медицинского оборудования, медикаментов и изделий медицинского назначения.

Рекомендации по контролю ограничений

Руководители торгово-развлекательных центров должны усилить контроль за соблюдением масочного режима и тщательнее следить за социальной дистанцией.

Правоохранителям также советуют усилить контроль за выполнением всех ограничений. В частности, следить за соблюдение масочного режима в транспорте и на его остановках в часы пик.

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Эпидемиологическая ситуация на Харьковщине

Харьковская область входит в тройку лидеров по количеству инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус здесь обнаружили у 92 242 человек. больший показатель зафиксировали только в Киеве – у 149 923, а также в Одесской области – у 94 872 человек.

За сутки 17 марта в области заболели 732 человека, из них 535 – жители Харькова. Вылечились от коронавируса за день там только 254 человека.

Статистика заболеваемости на Харьковщине по состоянию на утро 18 марта / Фото Харьковский областной лабораторный центр