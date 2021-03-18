На Харьковщине усилили карантин: что запрещено
В Харьковской области с 18 марта начинает действовать усиленный карантин. Это обусловлено стремительным распространением коронавирусной инфекции. Запретят работу части развлекательных заведений и спортзалов.
Источник:Харьковская областная администрация
Информация об этом появилась утром 18 марта. Правда, само решение региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла накануне. Там прописали несколько основных рекомендаций и запретов.
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Что планируют запретить на Харьковщине
- Проведение массовых мероприятий с наполнением зала на более чем половину мест. Также в местах, где на 1 человека меньше 4 квадратных метра площади.
- Принимать посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры, где залы наполняются на более чем 50%.
- Будет запрещено работать спортивным залам, фитнес-центрам, где не ограничат количество посетителей в зале. В них должен быть один человек на 10 квадратных метров площади помещения.
- Также не смогут работать бассейны, если в них будет больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или больше 6 человек в тренировочных группах.
Что должен сделать департамент здравоохранения Харьковщины
- Сформировать резерв медиков из преподавателей, студентов и врачей-интернов для борьбы с коронавирусом.
- Организовать массовое тестирование населения экспресс-тестами.
- Продолжить работу "горячей линии" оперативного информирования населения о ранних симптомах, которые похожи на COVID-19.
- Проводить ежедневный анализ заполнения коек в опорных больницах.
- Руководители опорных учреждений должны обеспечить подачу кислорода ко всем кроватям.
- Также опорные медучреждения должны проанализировать остатки средств на счетах и обеспечить их рациональное использование для приобретения медицинского оборудования, медикаментов и изделий медицинского назначения.
Рекомендации по контролю ограничений
Руководители торгово-развлекательных центров должны усилить контроль за соблюдением масочного режима и тщательнее следить за социальной дистанцией.
Правоохранителям также советуют усилить контроль за выполнением всех ограничений. В частности, следить за соблюдение масочного режима в транспорте и на его остановках в часы пик.
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Эпидемиологическая ситуация на Харьковщине
Харьковская область входит в тройку лидеров по количеству инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус здесь обнаружили у 92 242 человек. больший показатель зафиксировали только в Киеве – у 149 923, а также в Одесской области – у 94 872 человек.
Статистика заболеваемости на Харьковщине по состоянию на утро 18 марта / Фото Харьковский областной лабораторный центр
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