Новорожденного мальчика, которого мать выбросила в выгребную яму на Харьковщине, спасали небезразличные. Вытаскивал ребенка фельдшер экстренной помощи, младенец был почти без сознания.

Вытянуть ребенка было не так просто. Однако медику удалось это сделать самостоятельно.

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Фельдшер бригады экстренной медицинской помощи, не теряя ни минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и достал ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи – обвита пуповина,

– отметили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Сначала плач ребенка услышала местная жительница Валентина. Она вместе со знакомой женщиной пыталась сразу вытащить ребенка, но им не удалось это сделать.

Ребенок был в завязанном пакете, – очевидец

Источник: ТРК "Лозовая"

"Море крови, а в завязанном пакете – ребенок. Он (новорожденный мальчик – 24 канал) кричал, плакал, шевелился, но мы не могли достать и вызвали всех", – рассказала женщина.

Женщина добавила, что эта ситуация ее очень тронула. Она не понимает, как с младенцем могли так обойтись.



Валентина первой услышала плач ребенка / Скриншот с видео

Вес мальчика – 3,3 килограмма. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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