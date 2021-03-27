"Ребенок в пакете двигался и плакал": новые детали спасения младенца, которого выбросили в яму
Новорожденного мальчика, которого мать выбросила в выгребную яму на Харьковщине, спасали небезразличные. Вытаскивал ребенка фельдшер экстренной помощи, младенец был почти без сознания.
Вытянуть ребенка было не так просто. Однако медику удалось это сделать самостоятельно.
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Фельдшер бригады экстренной медицинской помощи, не теряя ни минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и достал ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи – обвита пуповина,
– отметили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.
Сначала плач ребенка услышала местная жительница Валентина. Она вместе со знакомой женщиной пыталась сразу вытащить ребенка, но им не удалось это сделать.
Ребенок был в завязанном пакете, – очевидец
Источник: ТРК "Лозовая"
"Море крови, а в завязанном пакете – ребенок. Он (новорожденный мальчик – 24 канал) кричал, плакал, шевелился, но мы не могли достать и вызвали всех", – рассказала женщина.
Женщина добавила, что эта ситуация ее очень тронула. Она не понимает, как с младенцем могли так обойтись.
Валентина первой услышала плач ребенка / Скриншот с видео
Вес мальчика – 3,3 килограмма. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Мать выбросила младенца: что известно
- О ситуации стало известно 27 марта. Утром, в 6:48, в полицию позвонила небезразличная жительница. Она услышала плач ребенка.
- Как выяснили позже, 41-летняя женщина родила ребенка на железнодорожном вокзале в туалете. Она выбросила младенца в выгребную яму, оставив умирать.
- Младенец был завернут в целлофановый пакет. Сейчас состояние мальчика тяжелое.
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