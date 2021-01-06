На Харьковщине пограничники благодаря тепловизионной камере задержали нарушителя, который прятался в снегу. Он оказался гражданином России.

В задержании мужчины, который незаконно следовал из России 6 января помогла именно "интеллектуальная граница". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Правоохранители обнаружили нарушителя с помощью оптико-электронных приборов вблизи Токаревки, что в Дергачевском районе.

Согласно информации пресс-службы ГПСУ, на задержание неизвестного отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рве.

Он не принял во внимание, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо "видит" тепловизионная камера,

– говорится в сообщении.

Задержанный гражданин России рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. По его словам, на нарушение границы он решился из-за непогашенных кредитов, по которым его ограничили в праве выезда из России.

"За незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составили материалы административного дела. Его дальнейшую судьбу решит суд", – отметили в сообщении.

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