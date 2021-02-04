В Харьковской области бывший работник фискальной службы вместе с гражданской женой завладели домом, который стоит более 750 тысяч гривен. Им грозит тюрьма.

Источник: ГБР

Следователи ГБР вручили подозрение мужчине, который работал на должности заместителя начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области. Он организовал преступную схему и с помощью других лиц, в том числе и гражданской жены, завладел жилым домом, стоимость которого составляет более 750 тысяч гривен.

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Злоумышленники подделали юридические документы и использовали доверие владельцев имущества переписали на себя недвижимость.

"2 февраля 2020 года по месту жительства подозреваемых прошли санкционированные обыски. Решается вопрос о применении к ним мер. Кроме того, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовного производства и их сообщники", – сообщает пресс-служба ГБР.



Изъятые вещи / Фото ГБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.