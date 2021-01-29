В Харьковской области полиция решила "ударить" по наркоторговле. За последнее время правоохранители "накрыли" 7 подпольных лабораторий и изъяли больше 3 тонн наркотиков.

Источник: Нацполиция

Полиция провела 350 обысков и установила 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет около 120 миллионов гривен.

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Полиция изъяла 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ – это 300 тысяч доз и больше 3 тонн прекурсоров для их изготовления.

Среди изъятого:

больше 80 килограммов каннабиса,

больше 80 литров опия ацетилированного,

больше 30 килограммов психотропа "Альфа PVP",

4 килограмма амфетамина,

2 700 пакетов метадона,

2,5 тысячи пакетов мощного опиоидного (наркотического) препарата.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили 2 организованные преступные группы – одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

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Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в столице, поставляла наркотики двум сообщникам с Харьковщины. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их размещении сообщали лидеру наркобизнеса.

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, выявлено 43 наркопритона.

В настоящее время 16 человек задержаны.