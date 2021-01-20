Полиция начала штрафовать водителей автомобилей на европейских номерах. Правоохранители сейчас активизировались в Харькове и области. В частности, с 16 января было выписано около 50 штрафов.

Хотя официальная цифра оштрафованных может быть и выше. Так как 50 – это только те люди, которые обратились в общественную организацию "Авто Евро Сила Харьков", информирует 24 канал.

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Первый штраф составляет 8,5 тысяч гривен. Зато повторный размер наказания составляет 17 тысяч гривен. Кроме этого, правоохранители могут по второму разу лишить права управлять транспортом на год.

Например, в Харькове есть водитель, которого в один день утром оштрафовали на 8,5 тысяч гривен, а вечером он уже получил повторный штраф – 17 тысяч.

Патрульные могут остановить машину на номерах иностранной регистрации, если есть факт нарушения таможенных правил. В частности, если по документам не человек, который за рулем, вез машину из другой страны. Тогда и налагается штраф.

Что говорят общественные активисты и юристы

Глава организации "Авто Евро Сила Харьков" Роман Старченко рассказал, что в Харьков приехала мониторинговая группа из Киева. IT-специалисты Киевского управления внесли в планшет полицейским графу, по которой патрульные могут видеть, когда и кто ввозил автомобиль, а также в какой пункт пропуска он был ввезен.

В связи с этим у полицейских появились полномочия штрафовать водителей,

– объяснил он.

Активисты ожидают, что в ближайшие дни в других областях тоже начнут штрафовать "евробляхеров", если есть нарушение таможенных правил. Они считают, что начали с Харькова, так как здесь за последнее время было много резонансных смертельных аварий с водителями-иностранцами. Или в ДТП участвовали автомобили на еврономерах.

В то же время юристы, которые работают над делами оштрафованных водителей, считают неправомерными такие локальные действия в Харькове. Мол, если закон вступил в силу, то должен распространяться на всю территорию. Украины.

Что этому предшествовало? В ноябре 2018 года Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, из-за чего повысили штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации – от 8,5 тысячи гривен до 170 тысяч гривен.



Однако в декабре 2019 года Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.



Владельцы автомобилей на еврономерах постоянно протестуют против растаможки.

Как ситуацию на Харьковщине комментируют в полиции

В эфире 24 канала первый заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что сейчас система проверки авто с иностранной регистрацией работает в тестовом режиме. Это новая функция, которая раньше была недоступной и сейчас только в таком формате функционирует.

Сейчас полицейские составляют только протокол, а решение принимает суд. Что касается именно таможенных нарушений, то это уже компетенция органов ГПС, и там уже действуют другие нормативы,

– подчеркнул он.

По его словам, еще рано говорить о какой-то стратегии штрафования, пока происходит только тестирование системы. Так как нужно собрать данные после тестирования и понять, требует ли это доработки.