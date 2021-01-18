Погибла беременная: на Харьковщине нетрезвый водитель на ВАЗе влетел в столб – фото
Авария произошла ночью в городе Валков под Харьковом. Владелец старой легковушки "ВАЗ" на огромной скорости врезался в столб. В результате погибла беременная женщина-пассажир автомобиля российского автопрома.
Пострадавшую женщину спасти медики не могли, поскольку удар в основном пришелся на его сторону. Об этом сообщили в телеграме в сообществе "ХС Харьков".
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Водитель ВАЗа выжил и даже почти не получил травм.
Что известно об ужасном столкновении под Харьковом
Столб победил ВАЗ / Фото ХС Харьков
- По предварительным данным, легковушка ехала по трассе на огромной скорости, когда водитель начал терять управление;
- Несмотря на попытку затормозить, "ВАЗ" вылетел с дороги и столкнулся со столбом. Тормозной путь составил около 60 метров.
- Во время столкновения в салоне авто находились 23-летний мужчина, 28-летняя женщина, а также 34-летняя беременная. Последняя получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.
- Столб в результате аварии фактически не пострадал, а вот сделанная в России машина вдребезги разбита.
Правоохранители, которые работали на месте ДТП, задержали водителя легковушки. Он был нетрезв. В районном отделении полиции мужчина даже сумел заснуть.
Водителя "ВАЗ" задержали / Фото ХС Харьков
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