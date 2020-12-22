В селе Циркуны в Харьковской области 21 декабря работник автосервиса решил покататься на машине, которую оставила в СТО клиентка. Мужчина был пьян и просто вдребезги разбил машину.

Это была машина Lexus RX 300. Ее владелица 21-летняя девушка – она решила что-то отремонтировать в автосервисе и оставила авто "специалистам". Девушка даже не подозревала, что ей вернут машину в таком состоянии. Об инциденте сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

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Куда мчался пьяный угонщик неизвестно, но до пункта назначения он точно не доехал – водитель не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу. Машина вдребезги разбита, а мужчину отвезли в больницу с многочисленными травмами. После выписки этого авантюриста будет ждать суд. Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.



Так выглядела машина после возвращения из СТО / Фото Нацполиции