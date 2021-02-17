На Харьковщине перевернулся микроавтобус с пассажирами: много пострадавших – видео
В результате аварии, которая произошла 17 февраля, травмы получили 8 пассажиров маршрутного микроавтобуса Люботин – Харьков. Из-за чего именно произошло ДТП, пока неизвестно.
Источник:Depo.Харьков
По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области, на момент ДТП в салоне маршрутки находились 9 пассажиров и водитель.
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Помощь пострадавшим оказывали врачи скорой.
Что известно об аварии с участием маршрутки на Харьковщине
- ДТП произошло вблизи поселка городского типа Коротич утром 17 февраля.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего машина оказалась на боку.
- Очевидцы происшествия вызвали медиков и полицейских.
- 8 пассажиров маршрутки получили травмы.
Как утверждают врачи, только 2 пострадавшим оказали помощь на месте. 6 травмированных отправили в больницы.
Состояние всех травмированных оценивают как легкое. Скорее всего, их отпустят после оказания помощи в медицинских учреждениях.
Смотрите видео с места опрокидывания маршрутки в Харьковской области:
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