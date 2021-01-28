На Харьковщине педофил напал на девочку: она активно сопротивлялась и негодяй сбежал
В Харьковской области 27 января 38-летний мужчина, который неделю назад вышел на свободу, напал на малолетнюю девочку прямо на улице. Негодяй успел избить ребенка, но он не растерялся и активно сопротивлялся – нападавший испугался и убежал.
Источник: Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины
Девочка, жительница одного из сел Волчанского района, возвращалась домой из школы. Она не успела пройти и 100 метров, как на нее напал мужчина.
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Девочка кричала и это напугало нападавшего
Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой, ударил ее в переносицу и челюсть.
Девочка кричала и даже успела сорвать маску с нападавшего. Злоумышленник так испугался привлеченного внимания, что скрылся, оставив свои вещи на месте происшествия.
Мужчину довольно быстро задержали. Он уже дважды отбывал наказание в тюрьме за аналогичные преступления и кражи. Преступник вышел из тюрьмы 21 января – за 6 дней до нападения.
Девочка пока в безопасности, а вот нападавшему придется вернуться в места лишения свободы.
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