В Харьковской области 27 января 38-летний мужчина, который неделю назад вышел на свободу, напал на малолетнюю девочку прямо на улице. Негодяй успел избить ребенка, но он не растерялся и активно сопротивлялся – нападавший испугался и убежал.

Источник: Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины

Девочка, жительница одного из сел Волчанского района, возвращалась домой из школы. Она не успела пройти и 100 метров, как на нее напал мужчина.

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Девочка кричала и это напугало нападавшего

Злоумышленник ударил ребенка стеклянной бутылкой, ударил ее в переносицу и челюсть.

Девочка кричала и даже успела сорвать маску с нападавшего. Злоумышленник так испугался привлеченного внимания, что скрылся, оставив свои вещи на месте происшествия.

Мужчину довольно быстро задержали. Он уже дважды отбывал наказание в тюрьме за аналогичные преступления и кражи. Преступник вышел из тюрьмы 21 января – за 6 дней до нападения.

Девочка пока в безопасности, а вот нападавшему придется вернуться в места лишения свободы.