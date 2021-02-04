Ужасный инцидент произошел вечером 3 февраля на железнодорожном перегоне в поселке городского типа Васищево на Харьковщине. Самоубийство совершила женщина 35 – 40 лет.

Источник: полиция Харьковской области

Авария на железной дороге произошла около 23:20, когда мимо поселка проезжал поезд "Ужгород – Лисичанск". Управлял им 38-летний машинист.

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В результате инцидента движение поездов остановилось на 1 час и 45 минут.

Что известно о самоубийстве женщины на Харьковщине

Как установили следователи, во время движения поезда женщина внезапно выбежала перед ним и легла головой на рельсы.

Машинист пытался экстренно затормозить, но при тормозном пути в несколько километров избежать трагедии было невозможно.

От полученных травм женщина погибла на месте.

Личность умершей правоохранители пока не установили, поскольку опознать ее трудно. На вид женщине было 35 – 40 лет.

Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. По факту гибели женщины открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека.

Если следователи придут к выводам, что машинист имел возможность остановить поезд, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.