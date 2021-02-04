Положила голову под колеса: на Харьковщине пассажирский поезд переехал молодую женщину
Ужасный инцидент произошел вечером 3 февраля на железнодорожном перегоне в поселке городского типа Васищево на Харьковщине. Самоубийство совершила женщина 35 – 40 лет.
Источник: полиция Харьковской области
Авария на железной дороге произошла около 23:20, когда мимо поселка проезжал поезд "Ужгород – Лисичанск". Управлял им 38-летний машинист.
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В результате инцидента движение поездов остановилось на 1 час и 45 минут.
Что известно о самоубийстве женщины на Харьковщине
- Как установили следователи, во время движения поезда женщина внезапно выбежала перед ним и легла головой на рельсы.
- Машинист пытался экстренно затормозить, но при тормозном пути в несколько километров избежать трагедии было невозможно.
- От полученных травм женщина погибла на месте.
- Личность умершей правоохранители пока не установили, поскольку опознать ее трудно. На вид женщине было 35 – 40 лет.
Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. По факту гибели женщины открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели человека.
Если следователи придут к выводам, что машинист имел возможность остановить поезд, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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