Недалеко от Харькова, в селе Ольховка, ночью на 5 февраля совершили нападение на активистов – семью, выступающую против строительства песчаных карьеров. Сожгли две машины и бросили гранату в окно дома.

Злоумышленники бросили взрывное устройство в жилье, где был 11-летний ребенок. К счастью, граната отскочила от стекла и взорвалась во дворе – никто не пострадал.

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Нападения связывают с активной позицией граждан

Как рассказал журналистам председатель Ольховской ОТО Александр Шмыголь, который едет на место происшествия, это, действительно, активисты, которые вели борьбу с карьерами.

Есть два карьера, один законный, другой оформляется. И есть большое недовольство людей, если начнет работать второй карьер, больше станет грузового транспорта,

– сказал Шмыголь.

Подожгли машины

Кроме гранаты, злоумышленники подожгли 2 автомобиля, принадлежащих этой семье.

Правоохранители сейчас ведут следствие.