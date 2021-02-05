На Харьковщине совершили нападение на активистов: выступают против строительства карьеров
Недалеко от Харькова, в селе Ольховка, ночью на 5 февраля совершили нападение на активистов – семью, выступающую против строительства песчаных карьеров. Сожгли две машины и бросили гранату в окно дома.
Источник:"Суспільне"
Злоумышленники бросили взрывное устройство в жилье, где был 11-летний ребенок. К счастью, граната отскочила от стекла и взорвалась во дворе – никто не пострадал.
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Нападения связывают с активной позицией граждан
Как рассказал журналистам председатель Ольховской ОТО Александр Шмыголь, который едет на место происшествия, это, действительно, активисты, которые вели борьбу с карьерами.
Есть два карьера, один законный, другой оформляется. И есть большое недовольство людей, если начнет работать второй карьер, больше станет грузового транспорта,
– сказал Шмыголь.
Подожгли машины
Кроме гранаты, злоумышленники подожгли 2 автомобиля, принадлежащих этой семье.
Правоохранители сейчас ведут следствие.
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