На Харьковщине мальчик погиб, катаясь на санках: детали трагедии
В селе Новоселовка, в Харьковской области, во время катания на санках погиб 11-летний мальчик. Полиция устанавливает обстоятельства смерти ребенка.
Трагедия на Харьковщине: что известно
Инцидент произошел в селе Новоселовка 19 декабря. Информация о нем поступила правоохранителям примерно в 13:30. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
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По предварительной информации, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках. А потом упал и ударился головой.
На место инцидента вызвали медиков. Однако ребенок умер еще до приезда скорой.
Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти.
Что говорят в полиции
- Правоохранители начали расследование гибели ребенка.
- По данному факту открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
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