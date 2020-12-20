В селе Новоселовка, в Харьковской области, во время катания на санках погиб 11-летний мальчик. Полиция устанавливает обстоятельства смерти ребенка.

Трагедия на Харьковщине: что известно

Инцидент произошел в селе Новоселовка 19 декабря. Информация о нем поступила правоохранителям примерно в 13:30. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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По предварительной информации, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках. А потом упал и ударился головой.

На место инцидента вызвали медиков. Однако ребенок умер еще до приезда скорой.

Тело мальчика направили в морг для установления причины смерти.

Что говорят в полиции

Правоохранители начали расследование гибели ребенка.

По данному факту открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Обратите внимание! Ужасная трагедия произошла недавно на Львовщине. В Жидачеве погиб 2-летний мальчик – он случайно поджег свою одежду и сгорел. Его мать была в то время на работе, а дети в возрасте 2, 4 и 6 лет находились дома одни.