В городе Валки на Харьковщине, 7 января люди перекрыли движение по трассе Киев – Харьков. Они протестовали против повышения тарифов на газ и его транспортировку.

В целом акция длилась час. Об этом сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

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Всего в акции приняли участие около 40 протестующих. За соблюдением правопорядка следили 30 правоохранителей.

Почему люди устроили протест

Протестующие провели акцию протеста из-за увеличения тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области. Они 3 дня назад тоже перекрывали дорогу.

Протест на Харьковщине: смотрите видео "Харьков Life"

По данным очевидцев, около Валок образовался значительный затор. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали: "Позор!".

Отметим! В январе 2021 украинцев ожидает рост цены на газ. Больше об этом читайте здесь.

Что говорит САД

Автомобилистам САД порекомендовала объезжать участок по приведенной схеме.



Схема объезда / Карта САД

Из-за проведения акции протеста из-за повышения цен на газ и его транспортировку, граждане планируют перекрывать государственную дорогу М-03 Киев – Харьков – Довжанский в городе Валки у поста полиции в 12:00,

– отметили в сообщении.

Акция длилась примерно час (с 12:00 до 13:00).

Протест на Полтавщине: коротко