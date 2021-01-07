Протест на Рождество: на Харьковщине люди перекрыли трассу из-за повышения тарифов на газ
В городе Валки на Харьковщине, 7 января люди перекрыли движение по трассе Киев – Харьков. Они протестовали против повышения тарифов на газ и его транспортировку.
В целом акция длилась час. Об этом сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
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Всего в акции приняли участие около 40 протестующих. За соблюдением правопорядка следили 30 правоохранителей.
Почему люди устроили протест
Протестующие провели акцию протеста из-за увеличения тарифов на газоснабжение в поддержку жителей Полтавской области. Они 3 дня назад тоже перекрывали дорогу.
Протест на Харьковщине: смотрите видео "Харьков Life"
По данным очевидцев, около Валок образовался значительный затор. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали: "Позор!".
Что говорит САД
Автомобилистам САД порекомендовала объезжать участок по приведенной схеме.
Схема объезда / Карта САД
Из-за проведения акции протеста из-за повышения цен на газ и его транспортировку, граждане планируют перекрывать государственную дорогу М-03 Киев – Харьков – Довжанский в городе Валки у поста полиции в 12:00,
– отметили в сообщении.
Акция длилась примерно час (с 12:00 до 13:00).
Протест на Полтавщине: коротко
- На Полтавщине 4 января около 300 жителей Лубенского, Оржицкого и Пирятинского районов на 2 часа перекрывали трассу международного значения Киев – Харьков.
- Они протестовали против высоких тарифов на распределение природного газа.
- Люди были готовы стоять до вечера, пока им не снизят тарифы.
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