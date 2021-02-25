Авария с участием "ВАЗ-21099" и автобуса сообщением Харьков – Богодухов произошла утром 25 февраля в Богодуховском районе Харьковской области.

Как выяснили следователи, в результате столкновения водитель и пассажирка легковушки российского автопрома погибли на месте. А вот люди, которые находились в салоне автобуса не пострадали.

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Сейчас полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Столкнулись лоб в лоб

По предварительным данным, около 8:00 71-летний водитель легковушки в селе Крисине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где двигался автобус.

Столкновение было очень мощным. От него "ВАЗ" превратился в груду лома.

Пенсионер, находившийся за рулем легковушки и 70-летняя женщина-пассажирка "Ваза" получили не совместимые с жизнью травмы.



От удара автобус съехал с дороги / Фото полиции Харьковщины

По факту смертельной аварии правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Санкция, которую предусматривает Уголовный кодекс за такое преступление – до 10 лет лишения свободы.



Люди в автобусе повреждений не получили / Фото полиции Харьковщины