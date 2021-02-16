Вторая жизнь для мусора: на Харьковщине изготавливают экологический скотч – видео
На Харьковщине начали изготавливать скотч, который ничем не уступает обычному. Но и одновременно – уничтожает тонны мусора.
Источник:24 канал
Ведь экоскотч делают именно из вторсырья. Путь от мусора до скотча – в материале журналистов.
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Переработку мусора начали 10 лет назад
Горы мусора на Змиевской бумажной фабрике получают вторую жизнь. Лишь малая доля вторсырья – украинская.
Экоскотч изготавливают из вторсырья / Фото Змиевской бумажной фабрики
Отечественную, к сожалению, до сих пор не собирают для массовой переработки. Поэтому "тетрапак-упаковку" покупают:
- в Европе;
- в Китае.
На фабрике в Змееве к крафт-технологиям или переработке из мусора прибегли еще более 10 лет назад.
Из 1 200 тонны макулатуры можно изготовить 1 тонну готовой бумаги,
– рассказал директор Змиевской бумажной фабрики Юрий Калиниченко.
Детали производства экоскотча
Экоскотч впервые выпустили в 2020 году. Он содержит только 2 составляющие:
► бумага;
► крахмал.
Именно первую составляющую получают из мусора. Так начинается процесс переработки упаковок из-под сока.
На Харьковщине изготавливают экоскотч / Фото Kharkiv Today
"Представим себе стиральную машину. Здесь происходит так же, но под большим давлением воды и массы, а снизу стоят ножи. Путем трения отдельно отделяется пленка и масса", – отметил работник цеха бумажной фабрики Андрей Песков.
Пленка становится сырьем для асфальта
Из "тетрапака" получают 45% пленки и столько же бумажного волокна. Блестящая пленка в дальнейшем становится сырьем для:
- черепицы;
- люков;
- плитки;
- из нее даже стелют асфальт.
Из густой жидкости снова формируют бумагу – это один из последних этапов создания экоскотча. Из гигантских рулонов его нарезают под удобный и привычный нам формат.
Прочность скотча
Экоскотч прочностью уступает лишь армированному. Зато главное отличие – легкая утилизация. Потому что пленка разлагается в земле сотню лет и не идет в переработку. А бумажный скотч может пойти и на третий круг жизни.
Как изготавливают крафтовую бумагу / Скриншот из видео
Изготовление крафт-скотча
С предложением изготавливать крафт-скотч к фабрике обратилось харьковское издательство. И хотя такое изделие дороже, фирма все равно стремится паковать книги из вторсырья в такую же экоупаковку.
Раньше мы упаковывали посылки в пластиковый скотч. У нас возникла идея сделать обычный бумажный скотч, который будет разлагаться легко, естественным образом,
– отметил директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.
Он добавил, что сейчас начали производство первой партии, экоскотч будет использоваться для 20 – 30% упаковок. В издательстве рассуждают, как оптимизировать процесс, потому что ленту перед наклеиванием надо смочить водой.
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На фабрике готовы изготавливать до 10 тонн скотча в месяц. Главное, чтобы были покупатели. Там добавляют, что будущее – за экологическими товарами, и именно они с годами существенно уменьшит нагрузку на свалки.
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