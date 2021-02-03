На Харьковщине искали взрывчатку в автобусе, который вез сторонников ОПЗЖ
Под Харьковом 3 февраля полиция остановила пассажирский автобус на проверку. Все потому, что в милицию поступило сообщение о заминировании транспорта.
Источник: Нацполиция Харкова
Сообщение о заминировании поступило в 10: 45.
Читайте также Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука
Автобус Setra, который направлялся в Киев, остановили на посту "Песочин". Внутри транспортного средства находилось 20 человек.
Специалисты взрывотехники обследовали салон, однако взрывчатки не обнаружили. Впоследствии автобус вернулся в Харьков.
В автобусах были сторонники ОПЗЖ
В это время к автобусу пришли представители Нацкорпуса. По их данным, пассажирами были сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они якобы ехали в Киев из-за решения СНБО о введении санкций против Тараса Козака.
У них проходят тренировки. Я не могу вам сказать, куда они ехали. Они постоянно куда-то ездят. Их остановила полиция. Сказали, что вроде заминирован автобус. Приехали взрывотехники, все осмотрели,
– сказал глава городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.
Кстати, водитель автобуса пояснил, что выполняет заказ.
Что известно о санкциях против Козака / инфографика 24 канала
Поделиться новостью