Под Харьковом 3 февраля полиция остановила пассажирский автобус на проверку. Все потому, что в милицию поступило сообщение о заминировании транспорта.

Источник: Нацполиция Харкова

Сообщение о заминировании поступило в 10: 45.

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Автобус Setra, который направлялся в Киев, остановили на посту "Песочин". Внутри транспортного средства находилось 20 человек.

Специалисты взрывотехники обследовали салон, однако взрывчатки не обнаружили. Впоследствии автобус вернулся в Харьков.

В автобусах были сторонники ОПЗЖ

В это время к автобусу пришли представители Нацкорпуса. По их данным, пассажирами были сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь". Они якобы ехали в Киев из-за решения СНБО о введении санкций против Тараса Козака.

У них проходят тренировки. Я не могу вам сказать, куда они ехали. Они постоянно куда-то ездят. Их остановила полиция. Сказали, что вроде заминирован автобус. Приехали взрывотехники, все осмотрели,

– сказал глава городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик.

Кстати, водитель автобуса пояснил, что выполняет заказ.

Обратите внимание! 2 февраля СНБО ввел санкции против официального владельца пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Медиа прекратили вещание в эфире. Срок ограничений составляет 5 лет. Казак же заявил, что санкции против него незаконны.



Что известно о санкциях против Козака / инфографика 24 канала