ЧП, которое вполне могло закончиться трагедией, произошло вечером 8 февраля у станции "Шевченково-Южное" на Харьковщине.

Как отметили в "Укрзализныце", началось все с того, что владелец Hyundai решил пересечь железнодорожные пути по пешеходному переходу. Проехать легковушка не смогла.

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Без аварии инцидент закончился только благодаря машинисту локомотива, увидевшего машину и предупредившего о ней дежурного по станции.

Могла раздавить электричка

Поскольку о происшествии вовремя узнал машинист электропоезда № 6350 Купянск-Южный – Граково, который должен был вести электричку на пути с препятствием, аварии не произошло.

Автомобилем нарушителя занимались работники полиции, которые смогли убрать машину с путей, а также составили в отношении водителя административный протокол.

По предварительным данным, правоохранители установили, что владелец Hyundai находился за рулем нетрезвым.

В результате инцидента никто не пострадал, а задержка пассажирской электрички составила всего лишь 19 минут.

Смотрите видео с места блокировки машиной железнодорожного пути на Харьковщине: