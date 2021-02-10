3 сотрудникам полицейского спецназа 10 февраля сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. По данным следствия, правоохранители избили мужчин и применили против них наручники.

Как утверждают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, полицейские совершили преступление во время патрулирования Сахновщинского района 9 сентября 2020 года.

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Если судьи признают их виновными, подозреваемым грозит от 3 до 8 лет заключения с запретом занимать определенные должности на 3 года после освобождения.

Что известно об избиении полицейскими фермеров в Харьковской области

Во время патрулирования возле села Дар-Надежда правоохранители увидели комбайн и трактор с прицепом и мужчин, которые ремонтировали транспортное средство.

Полицейские потребовали от фермеров документы права собственности на земельный участок, комбайн и трактор.

В ответ стражи порядка услышали, что документы находятся у них дома, а по требованию их может привезти отец одного из фермеров.

Впрочем, полицейские начали бить мужчин, а также надели им на руки наручники.

По факту совершения преступления правоохранителями детективы ГБР проводят досудебное расследование. Задержали ли подозреваемых или хотя бы отстранили ли их от должностей, неизвестно.