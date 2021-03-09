В Изюмском районе на Харьковщине 8 марта перевернулся микроавтобус – погиб один человек. Восемь травмировались.

Трагедия произошла в 5:40 утра возле села Каменка.

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Обстоятельства ДТП

Микроавтобус Renault слетел с трассы и перевернулся в кювет.

В результате ДТП погиб один пассажир, пострадали 8 человек, в том числе и водитель. Пострадавшие с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу,

– пишет ГСЧС.

Автобус вылетел в кювет / Фото ГСЧС

Последствия ДТП / Фото ГСЧС

Информацию об обстоятельствах аварии в полиции Харьковской области пообещали предоставить позже.