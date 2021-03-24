Евгений Гуня – депутат Купянского городского совета Харьковской области от "Партии Шария". Вероятно, это весеннее психическое обострение, потому что мужчина в тиктоке снял свое нижнее белье.

Депутат поприветствовал своих избирателей и бросил в камеру трусы. Они характерного для политпартии красного цвета.

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Депутат в тиктоке

Мужчина не стыдится, а наоборот – подчеркивает свой депутатский статус в социальных сетях.

К своему провокационному видео он добавил неоднозначную подпись: "Я живу на первом этаже и боялся, что соседи в окна увидят. Как думаете, что бы они подумали?"

Интересная история: соседей мужчина стесняется, а 12 тысяч человек, которые уже посмотрели это видео – нет?

Депутат "Партии Шария" махал своим красным флагом: видео

На момент публикации автор удалил видео. Но есть скриншоты его тиктока, подтверждающие, что ролик автор все же выкладывал в сеть.



Скриншот аккаунта Гуни в тиктоке

Кроме того, он хвастался количеством просмотров в тиктоке в своем инстаграм-аккаунте.



Скриншот сторис в инстаграме Евгения Гуни

Тикток Гуни наполнен видео с сексуальным подтекстом. Видео с красными трусами предшествовал ролик о леденце.

Кто такой Евгений Гуня 29-летний депутат Купянского городского совета Харьковской области V I II созыва от политической партии "Партия Шария". Уроженец Луганска. Является магистром права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. На сайте 29-летний депутат Купянского городского совета Харьковской области VII созыва от политической партии "Партия Шария". Уроженец Луганска. Является магистром права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. На сайте горсовета указано, что он временно не работает.

Обратите внимание! В целом, среди депутатов таких "кадров" хватает. В июле 2020 года другой политик поймал волну популярности в ютубе. Говорится о Николае Тищенко, депутате от "Слуги народа". Он опубликовал видео под трек Насти Каменских " Попа как у Ким".