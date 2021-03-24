На Харьковщине депутат "Партии Шария" снял трусы в тиктоке: видео
Евгений Гуня – депутат Купянского городского совета Харьковской области от "Партии Шария". Вероятно, это весеннее психическое обострение, потому что мужчина в тиктоке снял свое нижнее белье.
Источник:тикток Евгения Гуни
Депутат поприветствовал своих избирателей и бросил в камеру трусы. Они характерного для политпартии красного цвета.
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Депутат в тиктоке
Мужчина не стыдится, а наоборот – подчеркивает свой депутатский статус в социальных сетях.
К своему провокационному видео он добавил неоднозначную подпись: "Я живу на первом этаже и боялся, что соседи в окна увидят. Как думаете, что бы они подумали?"
Интересная история: соседей мужчина стесняется, а 12 тысяч человек, которые уже посмотрели это видео – нет?
Депутат "Партии Шария" махал своим красным флагом: видео
На момент публикации автор удалил видео. Но есть скриншоты его тиктока, подтверждающие, что ролик автор все же выкладывал в сеть.
Скриншот аккаунта Гуни в тиктоке
Кроме того, он хвастался количеством просмотров в тиктоке в своем инстаграм-аккаунте.
Скриншот сторис в инстаграме Евгения Гуни
Тикток Гуни наполнен видео с сексуальным подтекстом. Видео с красными трусами предшествовал ролик о леденце.
Кто такой Евгений Гуня29-летний депутат Купянского городского совета Харьковской области V III созыва от политической партии "Партия Шария". Уроженец Луганска. Является магистром права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. На сайте горсовета указано, что он временно не работает.
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