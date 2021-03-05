Обвинительный акт в отношении 15 человек, причастных к незаконной вырубке лесов, направили в суд 5 марта работники прокуратуры Харьковской области. Среди обвиняемых – 4 полицейских.

Как отметили правоохранители, перед судом вскоре предстанут 6 членов преступной группировки и их 9 пособников. Среди последних и числятся копы.

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Незаконной вырубкой лесов подозреваемые занимались почти 2 года.

Рубили по всей области



Во время задержания и обысков у злоумышленников изъяли бухгалтерские записи / Фото прокуратуры Харьковщины

По данным следствия, группировка действовала с 2018 до 2020 года, а организовали его жители Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Черные лесорубы занимались вырубкой деревьев, а полицейские их крышевали. Организаторы же продавали древесину.

Правоохранители делились со злоумышленниками информацией о рейдах по выявлению тех, кто занимается вырубками леса.

Также полицейские сопровождали машины с сырьем.

Согласно данным экспертизы, преступная деятельность фигурантов дела нанесла государству ущерб на 3,2 миллиона гривен.



Незаконно вырубленные деревья злоумышленники продавали 2 года / Фото прокуратуры Харьковщины

Досудебным исследованием занимались работники территориального управления ГБР из Полтавы.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 5 до 7 лет заключения.



Полицейских, которые крышевали злоумышленников, могут посадить на 7 лет / Фото прокуратуры Харьковщины