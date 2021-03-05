Убытков на 3,2 миллиона: на Харьковщине будут судить полицейских, которые крышевали лесорубов
Обвинительный акт в отношении 15 человек, причастных к незаконной вырубке лесов, направили в суд 5 марта работники прокуратуры Харьковской области. Среди обвиняемых – 4 полицейских.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Как отметили правоохранители, перед судом вскоре предстанут 6 членов преступной группировки и их 9 пособников. Среди последних и числятся копы.
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Незаконной вырубкой лесов подозреваемые занимались почти 2 года.
Рубили по всей области
Во время задержания и обысков у злоумышленников изъяли бухгалтерские записи / Фото прокуратуры Харьковщины
- По данным следствия, группировка действовала с 2018 до 2020 года, а организовали его жители Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
- Черные лесорубы занимались вырубкой деревьев, а полицейские их крышевали. Организаторы же продавали древесину.
- Правоохранители делились со злоумышленниками информацией о рейдах по выявлению тех, кто занимается вырубками леса.
- Также полицейские сопровождали машины с сырьем.
Согласно данным экспертизы, преступная деятельность фигурантов дела нанесла государству ущерб на 3,2 миллиона гривен.
Незаконно вырубленные деревья злоумышленники продавали 2 года / Фото прокуратуры Харьковщины
Досудебным исследованием занимались работники территориального управления ГБР из Полтавы.
Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 5 до 7 лет заключения.
Полицейских, которые крышевали злоумышленников, могут посадить на 7 лет / Фото прокуратуры Харьковщины
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