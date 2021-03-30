На Харьковщине над Богодуховом вместе с государственным флагом будут поднимать символ добровольцев и ОУН – красно-черный флаг. Такое решение поддержала община, проживающая в 40 километрах от границы с Россией.

Доброволец и экс-разведчик Артур Трепелец считает красно-черный флаг своим талисманом и символом борьбы. Полотнище с ним уже на протяжении 7 лет.

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Трепелец рассказал, что красно-черный флаг ему привезли добровольцы еще в 2014 году. По словам добровольца, он был с ним во время боевых действий в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Широкино и Cчастье.

Каждый раз, когда мы занимали новую позицию, вывешивали 2 флага: сине-желтый и красно-черный,

– заявил Трепелец.



Артур Трепелец с флагом / Фото 24 канала

Этот флаг также был с мужчиной в 3 госпиталях. Все из-за того, что добровольца тогда серьезно ранили.

Флаг будет развеваться в родном городе

Теперь боевое знамя будет и в родном городе добровольца. Во время государственных праздников полотнище будут поднимать в Центральном парке Богодухова, рядом с крестом памяти погибших украинских защитников. Такое решение приняли на сессии местные депутаты.

"Не было ни одного голоса против и споров на этот счет. В любом случае, это немного резонансный момент, но мы должны иметь смелость принимать решения", – заявил секретарь Богодуховского горсовета Рамаз Гамбарашвили.

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Впервые красно-черный стяг торжественно подняли 14 марта ко Дню добровольца. Инициаторами беспрецедентного, как для Харьковщины, случая чествования флага стали волонтеры и добробатовцы из общественной организации "Объединение добровольцев".

Как отреагировали местные жители

В Богодухово на красно-черный флаг отреагировали по-разному. Его владелец услышал немало мыслей об этом.

Расстреляем, выстраивайтесь – чего только не было. Это маленький населенный пункт. Почему именно Богодухов? Это мой родной город и я в нем вырос. Сепаратистского движения я там не позволю. Под этим флагом погибло много наших ребят,

– подчеркнул доброволец.

По словам активистов, этот флаг должны были поднять в украинских городах вместе с государственным еще в 2014 году – в знак борьбы.

Стяг будет еще во 2 городах

Идею с поднятием красно-черного флага подхватили и в еще 2 городках на Харьковщине. Как рассказали волонтеры, сейчас этот вопрос обсуждают.

Однако в следующий раз красно-черный флаг в парке поднимут 21 мая – в День памяти жертв политических репрессий.