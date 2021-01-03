В Харьковской области в селе Спартасы 2 января произошла трагедия. Сразу 3 человека отравились угарным газом и умерли. Их тела нашли спасатели.

Трагедия унесла жизни двоих мужчин и женщины. Об этом сообщает ГСЧС.

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Тела погибших обнаружили в частном доме на улице Троицкой, 4. От отравления угарным газом умерли:

мужчины 1969 и 1985 года рождения;

женщина 1975 года рождения.

В одной из комнат нашли следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом,

– заявили спасатели.

Они уже проинформировали о происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.



Спасатели нашли следы горения / Фото ГСЧС

Что нужно знать об отравлении угарным газом

Угарный газ является чрезвычайно опасным, так как не имеет цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то – только с помощью специальных приборов.

После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканям. Из-за этого человек погибает от удушья.

Основные симптомы отравления угарным газом: головная боль, усталость, сухой кашель, тошнота.

О симптомах и первой помощи после отравления угарным газом – читайте по ссылке.