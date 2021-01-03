Отравились угарным газом: на Харьковщине умерли сразу 3 человека
В Харьковской области в селе Спартасы 2 января произошла трагедия. Сразу 3 человека отравились угарным газом и умерли. Их тела нашли спасатели.
Трагедия унесла жизни двоих мужчин и женщины. Об этом сообщает ГСЧС.
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Тела погибших обнаружили в частном доме на улице Троицкой, 4. От отравления угарным газом умерли:
- мужчины 1969 и 1985 года рождения;
- женщина 1975 года рождения.
В одной из комнат нашли следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом,
– заявили спасатели.
Они уже проинформировали о происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Спасатели нашли следы горения / Фото ГСЧС
Что нужно знать об отравлении угарным газом
- Угарный газ является чрезвычайно опасным, так как не имеет цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то – только с помощью специальных приборов.
- После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканям. Из-за этого человек погибает от удушья.
- Основные симптомы отравления угарным газом: головная боль, усталость, сухой кашель, тошнота.
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