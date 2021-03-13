На Харьковщине произошло масштабное ДТП: много пострадавших – фото
В Харьковской области 13 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, из них двое – дети.
Источник:пресс-служба Нацполиции
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen, "ВАЗ-110", "МАН" и Ford произошло в 13:00 на участке дороги М-03 километр 479+800.
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Что известно о ДТП
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-110.
Дальше грузовой автомобиль въехал в легковые Volkswagen и Ford.
На Харьковщине произошло масштабное ДТП / Фото пресс-службы Нацполиции
В ДТП пострадали дети
В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу была доставлена 64-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-110.
Госпитализировали также и 33-летнюю водительницу Volkswagen с двумя малолетними детьми.
В Харьковской области произошла авария / Фото пресс-центра Нацполиции
Правоохранители сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства по статье о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
В Харьковской области в ДТП попали 3 автомобиля / Фото пресс-службы Нацполиции
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