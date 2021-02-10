У Харкові під мостом знайшли мертвим школяра, якого шукали дві доби
15-річного Антона Логвінова, якого у Харкові шукали протягом двох діб, знайшли мертвим. Хлопець ввечері 8 лютого пішов з дому, нікому нічого не сказавши, і зник.
Хлопця знайшли під мостом в районі вулиці Дерев'янка у Шевченківському районі. Поліцейські проводять огляд місця події.
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Щодо обставин смерті дитини, наразі інформації немає. Близько 15:00 волонтери повідомили про припинення пошуків хлопця.
Офіційно на даний час нічого не можу сказати. Пошук наразі зупинений,
– сказав координатор пошукової групи "Мілена" Костянтин Рюмшин.
Хлопець 8 лютого, близько 19:00, вийшов з квартири, у якій мешкав, та пішов у невідомому напрямку. Наступного дня поліція оголосила його у розшук, а волонтери долучилися до пошуків.
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