15-річного Антона Логвінова, якого у Харкові шукали протягом двох діб, знайшли мертвим. Хлопець ввечері 8 лютого пішов з дому, нікому нічого не сказавши, і зник.

Хлопця знайшли під мостом в районі вулиці Дерев'янка у Шевченківському районі. Поліцейські проводять огляд місця події.

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Щодо обставин смерті дитини, наразі інформації немає. Близько 15:00 волонтери повідомили про припинення пошуків хлопця.

Офіційно на даний час нічого не можу сказати. Пошук наразі зупинений,

– сказав координатор пошукової групи "Мілена" Костянтин Рюмшин.



Антона оголосили у розшук 9 лютого / Фото Нацполіції Харківщини Антона оголосили у розшук 9 лютого / Фото Нацполіції Харківщини