У Харкові зійшов з рейок трамвай з пасажирами: моторошні фото, відео
У суботу, 20 лютого, у Харкові з рейок зійшов трамвай з пасажирами. Наразі відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.
Інцидент стався на Московському проспекті близько 17:00.
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Деталі
- Трамвай №23 зійшов з рейок і врізався у стовп та 2 дерева.
- На щастя, обійшлося без жертв.
- Внаслідок ДТП постраждала 26-річна пасажирка. У неї діагностували перелом ребра.
- Поліцейські наразі встановлюють обставини аварії.
У Харкові зійшов з рейок трамвай: дивіться відео Харьков LIVE
Трамваї сходять з рейок в Україні: що відомо
- 7 лютого 2021 у Дніпрі трамвай зійшов з рейок і влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок інциденту постраждала жінка: їй перебило ногу.
- 11 лютого у Києві на площі Тараса Шевченка трамвай зійшов з рейок і мало не зніс вуличні крамнички.
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