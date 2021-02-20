У суботу, 20 лютого, у Харкові з рейок зійшов трамвай з пасажирами. Наразі відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.

Інцидент стався на Московському проспекті близько 17:00. Актуально Масштабну пожежу на виробництві на Харківщині гасили майже усю ніч: фото, відео Деталі Трамвай №23 зійшов з рейок і врізався у стовп та 2 дерева.

На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок ДТП постраждала 26-річна пасажирка. У неї діагностували перелом ребра.

Поліцейські наразі встановлюють обставини аварії. Зверніть увагу! Напередодні, 19 лютого, у Харкові вже сталася одна ДТП за участю трамвая. Він врізався у легковий автомобіль. У Харкові зійшов з рейок трамвай: дивіться відео Харьков LIVE Трамваї сходять з рейок в Україні: що відомо 7 лютого 2021 у Дніпрі трамвай зійшов з рейок і влетів у зупинку громадського транспорту. Внаслідок інциденту постраждала жінка: їй перебило ногу.

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