За словами Терехова, у 43 гімназії трапився незапланований урок патріотизму, який закінчився "уроком фашизму" від праворадикальної організації "Фрайкор".

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Секретар міськради запевняє, що назву організації взяли від німецького Freikorps. За його переконанням, така радикально-патріотична організація існувала в Німеччині, яка після свого розпуску нібито забезпечила кадрами нацистів.

Я не проти уроків патріотизму, я проти уроків фашизму. Діти не повинні бути розмінною монетою в політичних іграх. Я говорив, що міськрада поза політикою, тепер кажу це про весь Харків. Ми за тих, хто любить місто, за тих, хто любить свою країну, але ми проти тих, хто сіє ненависть і бажає, щоб в наші будинки прийшла війна,

– стверджує Терехов.

Політик додав, що діятимуть в компетенції міської влади. Він зауважив, що директора школи відсторонили від своїх обов'язків на час проведення службового розслідування.

Яка позиція організації

У "Фрайкорі" наголосили, що проводять заходи патріотичного виховання молоді в Харкові вже понад 3 років. Тому під час відвідування шкіл, університетів ніколи не виникало проблем чи запитань, батьки та діти не жалілись.

Крім того, додали, що "Фрайкор" є членом координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній адміністрації.

Зауважили, що ці уроки мужності проводять учасники бойових дій, на яких розповідають учням про війну на Сході, події весни 2014 у Харкові, а також демонструють учням спорядження та макети зброї.

"Звинувачення в пропаганді нацизму від Терехова є досить серйозними і безпідставними, тож ми були б раді почути конкретні факти, де Ігор Терехов побачив нацизм. Маємо надію, що пан Терехов був дезінформований про діяльність нашої організації та в майбутньому не буде протидіяти патріотичному вихованню в школах й припинить репресії щодо директора школи", – наголосили в організації.

Терехова закликали з такими питаннями звертатись до організації напряму.