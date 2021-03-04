У Харкові на консульстві з'явилося графіті "Міняємо Словаччину на Крим"
На будівлі Словацького консульства у Харкові невідомі залишили напис чорним балончиком. Так хтось висловив своє ставлення до нещодавно скандалу із Закарпаттям.
Источник:"Status Quo"
Як повідомляють місцеві ЗМІ, напис з'явився прямо на будівлі консульства. Відповідні фото з'явилися у соцмережах.
До теми Скандальний жарт про Закарпаття: МЗС Словаччини вибачилося перед Україною
Скандал із Закарпаттям в обмін на Україну
- Словацький прем'єр Ігор Матович у прямому ефірі радіо невдало пожартував про Україну. Мова йшла про домовленості з Росією за вакцину "Супутник V".
- У відповідь на питання ведучого про те, що Словаччина пообіцяла Росії за вакцину, Матович відповів "Закарпатську Україну".
- Одразу після цього він з усмішкою сказав: це – жарт.
Як прем'єр Словаччини пожартував щодо Закарпаття: дивіться відео
Словаччина вже вибачилася за цей жарт
- У своєму фейсбуці очільник словацького МЗС Іван Корчок написав: перепросив у міністра МЗС Дмитра Кулеби за цей інцидент.
- Сам винуватець інциденту Ігор Матович теж висловив вибачення: написав у своєму твітері, що справді пожартував некоректно.
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