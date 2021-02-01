У Харкові п’яний водій Ford Edge 31 січня наїхав на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм 57-річний чоловік помер.

Джерело: Нацполіція

Це сталось на проспекті Петра Григоренка близько 6:20. Водій втік з місця аварії, але поліцейські знайшли його у сусідньому дворі.

Читайте також У Харкові пасажир зґвалтував жінку-таксиста

Слідчі зафіксували на легковику пошкодження: зім'ятий бампер й розбите лобове скло.

Автівка після ДТП / Фото Нацполіції

Водія затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Максимальне покарання — до 8 років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років. Також вирішують чи відкриватимуть ще одне провадження через залишення в небезпеці.

Очевидці у соцмережах повідомляли, що за мить до аварії водій втікав від переслідування патрульних. Проте цю інформацію в поліції спростували.